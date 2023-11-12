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12 ilde "Kahramanlar" operasyonu

A Haber
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Giriş: 12.11.2023 10:06
Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 12 ilde yapılan Kahramanlar operasyonunda 42 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi.
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