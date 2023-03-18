11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'da: Tarihi ziyarette enerji ve ticaret vurgusu

Türkiye ile Mısır arasında başlayan normalleşme süreci sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere 11 yılın ardından Mısır'a giden ilk dışişleri bakanı oldu. Mısırlı mevkidaşı ile bir arayan gelen Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Somut adımlar atıyor olmaktan memnunuz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca Başkan Erdoğan ile Mısır lideri Sisi'nin ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu enerji ve ticaret alanlarında iş birliğinin güçlendirileceğini söyledi. Başkan Erdoğan ile Sisi'nin görüşeceğini de söyleyen Çavuşoğlu, "9 yıllık açığı kapatmak için hızlı ve yakın çalışmamız gerekiyor." dedi.

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