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11 ilde zehir tacirlerine operasyon

11 ilde zehir tacirlerine operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 08:46
Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
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11 ilde zehir tacirlerine operasyon
11 ilde zehir tacirlerine operasyon
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