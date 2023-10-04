04 Ekim 2023, Çarşamba
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104 yaşında uçaktan atladı dünya rekoru kırdı! Dünyanın en yaşlı hava dalışçısı oldu
ABD'de elli yıldan uzun süredir 'hava dalışı' yapmanın hayalini kuran Dorothy Hoffner, bu hayalini 104 yaşında gerçekleştirdi. Profesyonel eğiticimlerle beraber dört bin 500 metre yükseklikteki uçaktan atlayan Hoffner, dünyanın en yaşlı hava dalışçısı olarak tarihe geçti.