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104 yaşında uçaktan atladı dünya rekoru kırdı! Dünyanın en yaşlı hava dalışçısı oldu

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 16:53
ABD'de elli yıldan uzun süredir 'hava dalışı' yapmanın hayalini kuran Dorothy Hoffner, bu hayalini 104 yaşında gerçekleştirdi. Profesyonel eğiticimlerle beraber dört bin 500 metre yükseklikteki uçaktan atlayan Hoffner, dünyanın en yaşlı hava dalışçısı olarak tarihe geçti.
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