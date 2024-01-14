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10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! PKK’ya Kuzey Irak’ta “Ani” Hava harekatı yapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2024 21:01
Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde Gara ve Metina bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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