10 Ocak 2022, Pazartesi
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü! İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip
Bugün basın emekçilerinin her sene büyük coşkuyla kutladığı “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nün 61. yılı. A Haber haber spikeri Haktan Uysal’da izleyiciyle anlık olarak doğru ve ilkeli haberlerin buluşmasını sağlayan isimleri Türkiye’ye gösterdi. İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip...