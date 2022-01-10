10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü! İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip

Bugün basın emekçilerinin her sene büyük coşkuyla kutladığı “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nün 61. yılı. A Haber haber spikeri Haktan Uysal’da izleyiciyle anlık olarak doğru ve ilkeli haberlerin buluşmasını sağlayan isimleri Türkiye’ye gösterdi. İşte A Haber ekranının arkasındaki dev ekip...

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