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10 FETÖ'cü teknede yakalandı! MİT, Jandarma ve Sahil Güvenlikten ortak FETÖ operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 16:58
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında FETÖ operasyonu vardı. Durdurulan bir teknede Fetullahçı terör örgütüne üye 10 terörist yakalandı.
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10 FETÖ’cü teknede yakalandı
10 FETÖ'cü teknede yakalandı
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