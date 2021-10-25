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10 büyükelçi ile ilgili karar ne olacak? Türkiye’nin vereceği karar ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 10:30
Güncelleme:25.10.2021 10:35
10 büyükelçi "Kavala serbest kalsın" çağrısı yaptı. Ankara'dan art arda tepkiler geldi. En sert tepkiyi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi "10 büyükelçi istenmeyen adam ilan edilsin" dedi. Peki Türkiye, 10 büyükelçi ile ilgili ne karar verecek? Uluslararası Strateji Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan A Haber canlı yayında değerlendirdi.
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