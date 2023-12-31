1 Ocak'ta ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü! TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun A Haber'de

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, A Haber canlı yayınında 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek olan tarihi yürüyüş için anlamlı bir çağrıda bulundu. Altun, "2024 yılında dünyaya vereceğimiz ilk mesaj çok önemli." dedi.

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