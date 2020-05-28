- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
1 Haziran’dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz A Haber’de cevapladı
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından ulusa seslendi ve 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecinin başlayacağını duyurdu. Peki, 1 Haziran’dan sonra dikkat edilmesi gerekenler neler? A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ‘‘1 Haziran’dan sonra nelere dikkat etmeliyiz?’’ sorusunu değerlendirdi.