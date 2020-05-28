28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 1 Haziran’dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz A Haber’de cevapladı

1 Haziran’dan sonra nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz A Haber’de cevapladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2020 21:30
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından ulusa seslendi ve 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecinin başlayacağını duyurdu. Peki, 1 Haziran’dan sonra dikkat edilmesi gerekenler neler? A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ‘‘1 Haziran’dan sonra nelere dikkat etmeliyiz?’’ sorusunu değerlendirdi.
1 Haziran’dan sonra nelere dikkat etmeliyiz?
1 Haziran’dan sonra nelere dikkat etmeliyiz?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?
Son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?
CHP'li Salman şüpheli olarak ifade verdi
CHP'li Salman şüpheli olarak ifade verdi
Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne?
Erken seçim çağrılarının perde arkasındaki amaç ne?
Bakan Hulusi Akar'dan terhis açıklaması
Bakan Hulusi Akar'dan "terhis" açıklaması
Gezinin arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar?
Gezinin arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar?
İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler
İstanbul'da Cuma namazı kılınacak olan camiler
Gezi ihaneti 7 yıl önce nasıl başladı?
Gezi ihaneti 7 yıl önce nasıl başladı?
Uluslararası Göç Filmleri Festivali
Uluslararası Göç Filmleri Festivali
Siirt'te olası facia önlendi
Siirt'te olası facia önlendi
Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı?
Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı olmayacak mı?
Daha Fazla Video Göster