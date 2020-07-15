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Ziya Yılmaz: 15 Temmuz sadece Cumhuriyet tarihinde değil Türklerin tüm tarihinde...

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Giriş: 15.07.2020 21:55
Güncelleme:15.07.2020 21:56
DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ziya Yılmaz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Yılmaz mesajında, "15 Temmuz darbe girişimi sadece Cumhuriyet tarihinde değil Türklerin tüm tarihinde bir milat kırılma noktası olmuştur. Türk tarihi ben içeriden böyle bir kahpelik yaşamamıştır." dedi.
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