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Ziraat Bankası'ndan takipte borcu olana kolaylık! Kredi borçlarının faizi silinecek

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Giriş: 03.03.2021 15:09
Güncelleme:03.03.2021 15:16
Son dakika haberi... Ziraat Bankası, borcu olan müşterileri için önemli bir adım attı. Buna göre, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyenlere yeni ödeme imkanı sağlanacak. Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacaklardır.

Son dakika haberi... Ziraat Bankası, borcu olan müşterileri için önemli bir adım attı. Buna göre, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyenlere yeni ödeme imkanı sağlanacak. Ziraat Bankası müşterileri, takip hesaplarına aktarıldığı tarihteki bakiyelerini tek seferde ödedikleri takdirde, takip tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ödemek durumunda kalmayacaklardır.

Borcu olanlar dikkat! Büyük kolaylık sağlandı BORCU OLANLAR DİKKAT! BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANDI
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