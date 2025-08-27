Zengezur Koridoru’nun kapısı Kalyon İnşaat’la açılıyor

Kalyon İnşaat; Türkiye’nin doğusunu uluslararası ticaretin kalbine bağlayacak, Zengezur Koridoru’nun önemli bir parçası olan Kars – Iğdır – Aralık - Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’ni hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde temel atma töreni gerçekleştirilen proje ile Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN