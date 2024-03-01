Zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Bayram ikramiyelerinden kimler faydalanacak?

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme TBMM Başkanlığına sunulan 8. yargı paketinde yer aldı. Peki zamlı bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İkramiyelerden kimler faydalanacak? Detayları A haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı anlattı.

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