31 Ekim 2023, Salı
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Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimi için geri sayım başladı
Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES’te su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Test çalışmaları başarıyla sonuçlanan barajın, yıl sonu öncesi elektrik üretilmesi planlanıyor.