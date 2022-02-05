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Yurt dışında yaşayan Türkler için 'yuvam' hesabı! Yuvam hesabı hakkında bilinmesi gerekenler

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Giriş: 05.02.2022 11:37
Hesaplar 3,6,12 ve 24 ay vadelerde açılabilecek. Kur korumasıyla birlikte vadeye göre ilave getiri sağlanacak. Hesabın getirisi bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından düşük olmayacak. Vadeden önce hesaptan çekim yapılırsa kur farkı ve ek getiri olmayacak. Katılım bankaları da sisteme dahil olacak. Bankalar vatandaşların başvuru tarihinden itibaren hesaba dönüşü başlatacak. Vadelerde ve farklı sözleşmelerde değişiklik yapılamayacak.
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