Yıl sonu hedef 60 milyar TL! Talebe yetişilemiyor | Türkiye ekonomisi atağa kalktı

Konut satışlarındaki rekor mobilya sektöründe de rekor getirdi. Mobilyacılar iç talebe yetişemez hale geldi. Sektörün yıl sonu satış hedefi ise 60 milyar TL olarak bekleniyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve MODOKO Başkanı Koray Çalışkan koronavirüs salgın sürecinin ardından mobilya sektörünün eski günlerine geri döndüğünü ifade etti. A Haber canlı yayınında mobilya sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Koray Çalışkan, "Eğer ikinci dalga ve sokağa çıkma yasakları geri gelmezse yıl başındaki hedeflerimizi rahatlıkla gerçekleştirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

YIL SONU HEDEF 60 MİLYAR TL

Konut satışlarındaki rekor mobilya sektöründe de rekor getirdi. Mobilyacılar iç talebe yetişemez hale geldi. Sektörün yıl sonu satış hedefi ise 60 milyar TL olarak bekleniyor. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ve MODOKO Başkanı Koray Çalışkan koronavirüs salgın sürecinin ardından mobilya sektörünün eski günlerine geri döndüğünü ifade etti. A Haber canlı yayınında mobilya sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Koray Çalışkan, "Eğer ikinci dalga ve sokağa çıkma yasakları geri gelmezse yıl başındaki hedeflerimizi rahatlıkla gerçekleştirebileceğiz" ifadelerini kullandı.

1,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPILDI

Türkiye'nin geçen ay hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 1,5 milyar doları bulan ihracatının yarısına yakını, Almanya, İspanya ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ağustos ayında 160'tan fazla ülke ve bölgeye dış satım yaptı.

Ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,87 artışla 1 milyar 545 milyon 731 bin dolar ihracata imza atan hazır giyim ve konfeksiyoncular, otomotiv endüstrisini de geçerek Türkiye'nin en fazla dış satım yapan sektörü oldu.

Sektörün ocak-ağustos dönemindeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalışla 10 milyar 330 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Ülkeler bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, ana pazar Almanya ağustos ayında da liderliğini korudu.

Yılın 8 ayında 1 milyar 958 milyon 154 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü sat��lan Almanya'ya ağustosta ise 2019'un aynı ayına göre yüzde 7 yükselişle 271 milyon dolar dış satım kaydedildi.

Sektörde geçen ay en fazla ihracata imza atılan ikinci ülke olan İspanya'ya ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 250 milyon dolar hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi.

Birleşik Krallık'a da geçen ay, Ağustos 2019'a nazaran yüzde 27 artışla 183 milyon 925 bin dolar hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapıldı.

Bu dönemde Hollanda yüzde 33 artış ve 125 milyon dolarla 4'üncü, Fransa yüzde 11 artış ve 78 milyon dolarla 5'inci, ABD yüzde 30 artış ve 71 milyon 809 bin dolarla 6'ncı, Danimarka yüzde 13 artış ve 38 milyon 758 bin dolarla 7'nci, İtalya da yüzde 1,3 azalış ve 38 milyon 656 bin dolarla 8'inci sırada yer aldı.

Ülke grupları bazında ise Avrupa Birliği (AB) bölgesine ağustosta hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,63 artarak 1 milyar 161 milyon dolara ulaştı.

İSTANBUL, BURSA VE İZMİR EN ÇOK KATKIYI VEREN İLLER OLDU

Geçen ay, bu sektörde iller bazında ihracat rakamlarına bakıldığında, İstanbul açık ara ilk sırada bulunuyor.

İstanbul'dan ağustosta, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 6,45 artışla 1 milyar 16 milyon 587 bin dolar hazır giyim ve konfeksiyon ürünü gönderildi.

Bursa yüzde 9,8 artış ve 140 milyon 302 bin dolarla ikinci, İzmir yüzde 29,9 artış ve 137 milyon 877 bin dolarla 3'üncü, Denizli yüzde 8 artış ve 99 milyon 61 bin dolarla 4'üncü, Adana da yüzde 81 artış ve 23 milyon 860 bin dolarla 5'inci sırada kendilerine yer buldu.

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya: Haziran-ağustos döneminde ihracat geçen yılın üzerinde gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Çetinkaya, "Normalleşme sürecine baktığımızda haziran-ağustos döneminde ihracat geçen yılın üzerinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Avrupa'da yaşanan talep daralmasının hala eski seviyelerden uzakta olmasına rağmen haziran-ağustos döneminde ihracatın geçen yılın üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Sanayimiz ihracat odaklı üretim yapmaya ve alternatif pazarları keşfetmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklama ile ağustos ayı enflasyon ve dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Yeni normal olarak adlandırılan dönemin devam ettiği ağustos ayında turizmin bir nebze canlandığını ve tüketimin ikinci çeyrek öncesi döneme geldiğini aktaran Çetinkaya, haziran ayından bu yana süren kredi genişlemesinin boyutunun da 800 milyar TL'yi aştığını bildirdi.

Talep bazlı bir enflasyonun oluştuğunu aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Dış ticaret tarafında ise Avrupa'da yaşanan talep daralması hala eski seviyelerden uzakta olmasına rağmen normalleşme sürecine baktığımızda haziran-ağustos döneminde ihracat geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Sanayimiz ihracat odaklı üretim yapmaya ve alternatif pazarları keşfetmeye devam ediyor. Hem enflasyonda hem de dış ticarette son çeyrek verileri belirleyici olacak. Hem ülkemizin hem de dünyanın ekonomideki durumunu salgının seyri belirleyecek."

Çetinkaya, son çeyrekte ortaya çıkacak olan tablonun, Türkiye'nin ekonomideki 2021 görünümünde belirleyici olacağını, ekonominin 2021 rotasını son çeyreğin belirleyeceğini aktardı.

İhracat ikincisi Bursa'dan 8 ayda 7,5 milyar dolarlık dış satım yapıldı

Yılın 8 ayında 187 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye 7 milyar 524 milyon 911 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa, İstanbul'un ardından en fazla dış satım yapan il unvanını koruyor.

Türkiye'nin sanayide önde gelen illerinden Bursa'dan, ocak-ağustos döneminde 7 milyar 524 milyon 911 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Bursa'dan yılın 8 ayında 187 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

İstanbul'un ardından en fazla dış satım rakamına ulaşan ikinci il olan Bursa'nın ihracatında otomotiv endüstrisi önemli rol üstleniyor.

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi önemli firmaların aralarında bulunduğu otomotiv endüstrisi, yılın 8 ayında 3 milyar 802 milyon 488 bin dolarlık ihracat yaptı.

Kentin toplam ihracatının yarısından fazlasını sırtlayan otomotivi, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi. Bu sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar ocak-ağustos döneminde 842 milyon 372 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sıralamada üçüncülükte yer alan tekstil ve ham maddeleri sektörünün 8 ayda yaptığı ihracat ise 547 milyon 917 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bursa'nın ihracatında 401 milyon 702 bin dolarla makine ve aksamları, 358 milyon 359 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 345 milyon 25 bin dolarla çelik ve 283 milyon 299 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri de ön sıralarda yer aldı.

EN ÖNEMLİ PAZAR ALMANYA

Ocak-ağustos döneminde en fazla ihracat yapılan Almanya'ya 1 milyar 59 milyon 396 bin dolarlık ürün gönderildi. Bu ülkeye ağırlıklı olarak otomotiv ile hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihraç edildi.

Fransa, 820 milyon 102 bin dolar ihracatla ikinci, İtalya 551 milyon 88 bin dolar dış satımla 3'üncü sırada yer aldı.

Önemli pazarlardan İspanya'ya 542 milyon 893 bin dolar, Romanya'ya 374 milyon 96 bin dolar, ABD'ye 355 milyon 240 bin dolarlık ürün satıldı.

Fas'a 191 milyon 755 bin dolar, Hollanda'ya 191 milyon 707 bin dolar, İsrail'e 186 milyon 941 bin dolar, Belçika'ya 171 milyon 661 bin dolar, Mısır'a 162 milyon 293 bin dolar, Slovenya'ya 137 milyon 163 bin dolar, Irak'a 126 milyon 11 bin dolar, Rusya'ya 122 milyon 260 bin dolar, Suudi Arabistan'a ise 112 milyon 685 bin dolarlık ihracat kaydedildi.