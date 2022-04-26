Yenilenebilir enerjiye ilgi artıyor

Türkiye hem rüzgar hem de güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu şanslı ülkelerden biri. Bu avantaj her geçen yıl daha fazla değerlendiriliyor. Yenilenebilir enerjide gelinen son durumu Ankara’dan A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.