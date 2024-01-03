Yeni zamlarla kim ne kadar alacak? İşte yeni maaşlar...

En düşük memur maaşı aile yardımı ile 32 bin 860 liraya yükseldi. Emekli-memur zammı özel sektöre nasıl yansıyacak? Mali Müşavir Halil Erdem Gültekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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