Yeni sondaj başlıyor! Türkiye Petrolleri duyurdu: 3130 metreye inilecek

TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz." denildi.

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