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Videolar Ekonomi Videoları Yeni sondaj başlıyor! Türkiye Petrolleri duyurdu: 3130 metreye inilecek

Yeni sondaj başlıyor! Türkiye Petrolleri duyurdu: 3130 metreye inilecek

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Giriş: 15.12.2023 12:31
TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz." denildi.
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Yeni sondaj başlıyor! 3130 metreye inilecek
Yeni sondaj başlıyor! 3130 metreye inilecek
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