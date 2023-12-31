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Yeni maaş tablosunda kim, ne alacak? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 11:15
Asgari ücretle birlikte yeni yılda neler değişiyor? Emekli ve memurların maaş zammı çarşamba günü belli olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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