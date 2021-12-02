Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ilk mesaj: En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak

Son dakika haberine göre Lütfi Elvan'ın Başkan Erdoğan'dan affını talep etmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine resmen başladı. Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Lütfi Elvan'dan devraldı. Bakan Nebati, "En önemli önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak." dedi.

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