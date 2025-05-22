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Yeni hal yasası fırsatçılığın önüne geçecek

Yeni hal yasası fırsatçılığın önüne geçecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 09:54
Tarladan çok uyguna çıkan sebze ve meyvelerin pazar tezgahında ya da marketlere fahiş rakamlara satılmasının önüne geçmek için atılan bir adım yeni hal yasası. İlk olarak Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde 'enflasyonla topyekün mücadele programı' kapsamında gündeme gelmişti. Yakında çıkacak yeni hal yasasının cebimize nasıl yansıyacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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