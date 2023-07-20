Yeni bir İstanbul kuruluyor! 350 bin konutluk rezerv alanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli yapı bulunduğunu açıkladı. Anadolu Yakası’nda 150 bin, Avrupa Yakası’nda ise 200 bin konutluk yeni rezerv alanları tespit ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, “Çalışmalara başlıyoruz. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok” dedi.