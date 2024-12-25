25 Aralık 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Yeni asgari ücrete kim ne diyor? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak?
Yeni asgari ücrete kim ne diyor? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak?

Yeni asgari ücrete kim ne diyor? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2024 23:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücretini net 22.104 TL olarak duyurdu. A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler, yeni asgari ücretin ekonomik etkilerini ve belirleme yöntemini masaya yatırdı. Yüzde 30 zamla açıklanan rakam, işçilerin gelirini artırırken işverenlerin maliyetlerini 30.556 TL'ye yükseltti.A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler belirlenen yeni asgari ücretin raflara etkisi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni asgari ücrete kim ne diyor? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak?
Yeni asgari ücrete kim ne diyor? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak?
Yeni asgari ücrete kim ne diyor? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak?
Yeni asgari ücret açıklaması
Yeni asgari ücret açıklaması
Asgari ücretle değişen ücretler
Asgari ücretle değişen ücretler
Altın almaya gidenler dikkat
Altın almaya gidenler dikkat
Yeni yılda geçerli asgari ücret maaş zammı ne kadar oldu?
Yeni yılda geçerli asgari ücret maaş zammı ne kadar oldu?
Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari Ücret zammı belli oldu
Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari Ücret zammı belli oldu
Bakan Şimşek’ten Para Sohbetleri’nde net enflasyon mesajı!
Bakan Şimşek'ten Para Sohbetleri'nde net enflasyon mesajı!
2025 Asgari Ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı!
2025 Asgari Ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı!
Asgari Ücret toplantısını Türk-İş toplantıya katılmayacağını belirtti
Asgari Ücret toplantısını Türk-İş toplantıya katılmayacağını belirtti
Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?
Asgari ücrete refah payı eklenecek mi?
Asgari ücret bu akşam belli oluyor mu?
Asgari ücret bu akşam belli oluyor mu?
Ekonominin kalbi Turkuvaz’da atıyor
Ekonominin kalbi Turkuvaz'da atıyor
Daha Fazla Video Göster