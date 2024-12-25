Yeni asgari ücrete kim ne diyor? Fahiş fiyat artışları nasıl durdurulacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücretini net 22.104 TL olarak duyurdu. A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler, yeni asgari ücretin ekonomik etkilerini ve belirleme yöntemini masaya yatırdı. Yüzde 30 zamla açıklanan rakam, işçilerin gelirini artırırken işverenlerin maliyetlerini 30.556 TL'ye yükseltti.A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler belirlenen yeni asgari ücretin raflara etkisi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

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