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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Toplantılara katılan isim Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber’de değerlendirdi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Toplantılara katılan isim Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 11:27
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere 3. toplantısını yapacak. Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari Ücret Komisyonu toplantılarına katılan isim Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında Mert Hacıalioğlu'nun sorularını yanıtladı. Zengin, "Normalde Asgari Ücret Tespit Komisyonlarına Çalışma Bakanlarımız toplantının ilk başında katılır bir de açıklama toplantısına katılırdı. Sayın Bakan bugün katılma tercihini kullandı. Özellikle de burada bir rakam telaffuz edilmesi gerektiğini ifade etti. O nedenle masada mutlaka rakamların konuşulacağını tahmin ediyoruz. Hem işçi tarafından bir beklenti ifade edilecek hem de aynı zamanda işverenler tarafından razı oldukları asgari ücreti açıklayacakları bir gün olacak. Bugün bir açıklama beklemiyoruz ama en azından işverenlerin neyi vermeyi göze aldıklarını işçilerin neyi beklediklerini net bir şekilde göreceğiz." dedi.
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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Toplantılara katılan isim Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber’de değerlendirdi
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