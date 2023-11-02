Yeni asgari ücret için geri sayım! Çalışmalar bu ay başlıyor

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Görüşmeler aralık ayında başlayacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Belirlenirken neler dikkate alınacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacaK? Tüm detaylar haberimizde...

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