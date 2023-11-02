02 Kasım 2023, Perşembe
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Yeni asgari ücret için geri sayım! Çalışmalar bu ay başlıyor
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Görüşmeler aralık ayında başlayacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Belirlenirken neler dikkate alınacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacaK? Tüm detaylar haberimizde...