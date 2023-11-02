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Yeni asgari ücret için geri sayım! Çalışmalar bu ay başlıyor

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Giriş: 02.11.2023 09:32
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranında. Görüşmeler aralık ayında başlayacak. Peki süreç nasıl işleyecek? Belirlenirken neler dikkate alınacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacaK? Tüm detaylar haberimizde...
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