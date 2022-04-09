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'Yavuz' ilk görevine çıkıyor! Karadeniz'den yeni müjde gelir mi?

A Haber
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Giriş: 09.04.2022 10:48
Güncelleme:09.04.2022 11:32
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de kritik görevine başladı. Filyos Limanı’ndan demir alan Yavuz, doğalgazın karaya taşınma sürecinde kullanılacak Kuyubaşı vanasını denize indirecek. Karadeniz'den yeni müjde gelir mi? Karadeniz gazının stratejik önemi ne? Karadeniz gazı ne zaman evlere ulaşır? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın değerlendirdi.
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