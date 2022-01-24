24 Ocak 2022, Pazartesi
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Yaş meyve ihracatında rekor dolu bir yıl | En çok Rusya'ya ihracat yapıldı
Çiftçinin alın teri, ülkeye milyonlarca dolar kazandırdı. Geçtiğimiz yıl ihracat oranlarında artış sağlandı. Yaş meyvede en çok mandalina satıldı. Üzümde de, sultani çeşidi başı çekti. İhracatta kilogram bazından öte, en çok birim fiyatındaki artış kazandırdı.