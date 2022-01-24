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Yaş meyve ihracatında rekor dolu bir yıl | En çok Rusya'ya ihracat yapıldı

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Giriş: 24.01.2022 15:02
Çiftçinin alın teri, ülkeye milyonlarca dolar kazandırdı. Geçtiğimiz yıl ihracat oranlarında artış sağlandı. Yaş meyvede en çok mandalina satıldı. Üzümde de, sultani çeşidi başı çekti. İhracatta kilogram bazından öte, en çok birim fiyatındaki artış kazandırdı.
Yaş meyve ihracatında rekor dolu bir yıl
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