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'Yarısı Bizden'de ilk adım! İncelemeler tek tek başladı

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Giriş: 28.04.2023 11:56
Son dakika haberine göre Bakan Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasına yapılan başvuruların ardından başvuru yapılan konutların incelenmesine başlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Kurum, "Başvuruyu alıyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz, başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz, binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa riskli konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz." dedi.
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