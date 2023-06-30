Yapılandırma için son tarih 3 Temmuz! Hangi borçlar silinecek?

Devlete karşı borcu olanların dikkatle takip etmesi gereken bir haber var sırada. Borcunu yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler için son tarih 3 Temmuz Pazartesi günü mesai saati bitimi. İlk taksit ödemesi ise 30 Temmuz'da yapılacak. İşte tüm detaylar…

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