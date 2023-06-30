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Yapılandırma için son tarih 3 Temmuz! Hangi borçlar silinecek?

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Giriş: 30.06.2023 09:26
Devlete karşı borcu olanların dikkatle takip etmesi gereken bir haber var sırada. Borcunu yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler için son tarih 3 Temmuz Pazartesi günü mesai saati bitimi. İlk taksit ödemesi ise 30 Temmuz'da yapılacak. İşte tüm detaylar…
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