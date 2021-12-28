Yanlarına kar kalmayacak! Kur manipülatörleri nasıl mağdur etti? Kimler ne mesajlar paylaştı?

Son dakika ekonomi haberi... BDDK vatandaşı mağdur eden 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki vatandaşı manipüle eden kriz tellalı ekonomistler kimler? Sosyal medyada kimler hangi mesajları paylaştı? İşte o isimlerden bazıları...

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