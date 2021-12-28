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Yanlarına kar kalmayacak! Kur manipülatörleri nasıl mağdur etti? Kimler ne mesajlar paylaştı?

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Giriş: 28.12.2021 13:47
Son dakika ekonomi haberi... BDDK vatandaşı mağdur eden 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki vatandaşı manipüle eden kriz tellalı ekonomistler kimler? Sosyal medyada kimler hangi mesajları paylaştı? İşte o isimlerden bazıları...
Yanlarına kar kalmayacak! YANLARINA KAR KALMAYACAK!
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Yanlarına kar kalmayacak!
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