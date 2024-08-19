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Vergide elektronik denetim dönemi

Vergide elektronik denetim dönemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 11:15
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide elektronik dönemin başlayacağını duyurdu. Bakan Şimşek, yeni sistemde vergi müfettişleri ile mükelleflerin elektronik ortamda bir araya geleceğini söyledi.
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Vergide elektronik denetim dönemi
Vergide elektronik denetim dönemi
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