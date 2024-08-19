Vergide elektronik denetim dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide elektronik dönemin başlayacağını duyurdu. Bakan Şimşek, yeni sistemde vergi müfettişleri ile mükelleflerin elektronik ortamda bir araya geleceğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN