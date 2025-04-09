Vergi uygulaması otomobil piyasasını sarstı! Otomobil fiyatları artacak mı? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Vergi uygulaması otomobil piyasasını sarstı. Araç fiyatları artacak mı? Tedarik zinciri etkilenir mi? Türkiye'ye olumsuz etkisi olur mu? Otomotiv Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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