Üzümün kalbi Manisa’da hasat başladı

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesindeki erkenci tür üzümlerden olan Spil Karası üzümünde ilk hasat Manisa Valisi Enver Ünlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinin başında gelen üzümde hem hasadın hem de ihracatın Manisa’dan başlayacağını ifade etti.