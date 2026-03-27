Uzman isim uyardı: Gram altından uzak durun!

Donald Trump'ın uluslararası piyasalarda yankı uyandıran saldırıları erteleme açıklamasının ardından, altın fiyatlarındaki dalgalanma hız kesmeden devam ediyor. Kapalıçarşı'da piyasanın nabzını tutan A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve Altın Piyasası Uzmanı Adnan Kapukaya, altındaki son durumu ve yatırımcıların izlemesi gereken stratejileri değerlendirdi. Uzman isim, özellikle alım-satım makasındaki tehlikeye dikkat çekerek yatırımcıları gram altından uzak durmaları konusunda uyardı.