Üreticiden markete fiyat farkı arttı! Elmadaki fiyat farkı yüzde 449 oldu

Nisan ayı itibarıyla üreticiyle tüketici arasındaki fiyat farkı 5 kata ulaştı. Farkın en fazla olduğu ürün, yaklaşık yüzde 449'la elma oldu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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