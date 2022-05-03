03 Mayıs 2022, Salı
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Üreticiden markete fiyat farkı arttı! Elmadaki fiyat farkı yüzde 449 oldu
Nisan ayı itibarıyla üreticiyle tüketici arasındaki fiyat farkı 5 kata ulaştı. Farkın en fazla olduğu ürün, yaklaşık yüzde 449'la elma oldu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.