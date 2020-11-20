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Ünlü yatırımcı Mark Mobius'tan Türkiye yorumu

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Giriş: 20.11.2020 13:44
Güncelleme:20.11.2020 14:23
Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası'nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi. Mobius, faiz artışının Türkiye'nin faydalanacağı bir ortam oluşturacağını ifade etti.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Merkez Bankası'nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasının piyasalarda olumlu karşılandığını söyledi. Mobius, faiz artışının Türkiye'nin faydalanacağı bir ortam oluşturacağını ifade etti. Mobius, basına verdiği demeçte, Türkiye'ye güvenlerini kaybetmediklerini söyledi.

"Daha fazla Türk varlığı planlıyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Mobius, Türkiye'deki ve diğer gelişen piyasalardaki mevcudiyetlerini artıracaklarını kaydetti. Gelişen piyasalar hakkında da görüşlerini paylaşan Mobius, şu anda gelişen piyasaların çok iyi bir görünümde olduğunu dile getirdi.

ABD dolarının gelişen piyasa para birimine karşı zayıfladığını söyleyen Mobius, "Biden yönetimi vergileri artırırsa insanların gelişen piyasalara yönelmesi için başka bir sebebi daha olacaktır" ifadelerini kullandı.

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