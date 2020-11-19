Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte uzmanlardan ilk yorumlar

Belgin Maviş - Ekonomist

Şu an tepkilere baktığımda BIST 100 endeksinde 1306 puana yükseliş var. 1280 seviyesindeydi. Dolar/TL'de de 7,52 seviyesinde hızlı bir geri çekilmeyi gördük. Bu piyasa beklentilerini karşıladığı görülüyor. Aynı zamanda da 10 yıllık tahvil faizimiz de, bunun fiyatlamasını görüyorduk. Şu anda piyasa alış şeklindeki hareketlerle kutluyor ya da beklentileri karşılıyor diyelim.

Bu tabi sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarına hem de enflasyonla mücadelede gereken adım atılacağını söyleyen sayın Naci Ağbal'ın da görüşlerini destekler nitelikte. Bu açıdan baktığımızda piyasaların beklentilerini karşılayan bir faiz artışını Merkez Bankası gerçekleştirmiş oldu.