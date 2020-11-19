Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte uzmanlardan ilk yorumlar Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte uzmanlardan ilk yorumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. Bu gelişmenin ardından uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı. Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 16:10 Belgin Maviş - Ekonomist
Şu an tepkilere baktığımda BIST 100 endeksinde 1306 puana yükseliş var. 1280 seviyesindeydi. Dolar/TL'de de 7,52 seviyesinde hızlı bir geri çekilmeyi gördük. Bu piyasa beklentilerini karşıladığı görülüyor. Aynı zamanda da 10 yıllık tahvil faizimiz de, bunun fiyatlamasını görüyorduk. Şu anda piyasa alış şeklindeki hareketlerle kutluyor ya da beklentileri karşılıyor diyelim.
Bu tabi sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarına hem de enflasyonla mücadelede gereken adım atılacağını söyleyen sayın Naci Ağbal'ın da görüşlerini destekler nitelikte. Bu açıdan baktığımızda piyasaların beklentilerini karşılayan bir faiz artışını Merkez Bankası gerçekleştirmiş oldu.
Gülşen Coşkun - Gazeteci
Piyasanın beklediği gibi faiz arttırımı görüyoruz. Merkez Bankası ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplanmıştı. Bir faiz artırımı geldi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 15'e yükseldi. 10.25'ti son toplantıda sabit tutulmuştu. Evet bir artış var. 475 baz puanlık bir artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi de buydu. Detaylar şöyle tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmiştir vurgusu da var. Küresel ekonomiye ilişkin 3. çeyrekte kısmi toparlanma gösterdiği vurgulanıyor. Covid artışı sebebiyle belirsizlikler yükselmiştir açıklaması yapılmış küresel ekonomi açısından. Diğer yandan salgın döneminde sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir tespiti de var. TL'deki değer kaybının gecikmeli etkileri uluslararası gıda fiyatları yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Enflasyon bundan sonrası için gözümüzün kulağımızın olduğu bir durum diyor. Döviz kuru oynaklığı sebebiyle bir yükselişe işaret ederken geçici olacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden başlaması için parasal sıkılaştırma vurgusu yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar devam edecektir. Bundan sonra gelen verileri takip edeceğiz diyor Merkez Bankası yaptığı açıklamada.
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu - Piri Reis Üni. Rektör Yrd.
Olumlu bir gelişme. Gerçekten piyasa beklentisi buna yakın oluşmuştu. MB uzun süredir piyasaların arkasından gidiyordu. Bu adım net şekilde tekrar haftalık repo ile finansmanın yapılacağı seviyeye getirildi. Öngörülebilir bir noktaya geldi. Zaten fiili faizi de bir miktar geçerek piyasanın da önüne geçti. Beklentinin karşılanması istikrar için ön koşuldu.
MB muhtemelen bundan sonra zaten kurlardaki artışın da son dönemdeki geçici olduğu vurgusu kurlarda bir baskı olmayacağı yönünde okuyorum. MB'nin kafasında biraz burada durup enflasyonu kontrol altına alındıktan sonra düşüşe geçmek. Bun sonraki aşama.
Son cümlesi bu kararlılığı gösteriyor diye okuyorum. MB şu an için bu son noktayı kafasında koymuş gibi gözüküyor.
Tuncay Turşucu - Integral Yat. Araş. Dir.
Beklenti zaten 10 gündür satın alınan bir beklentiydi. Beklenti büyük bir kısmı yansıtılmıştı. Burada önemli olan MB piyasa beklentilerini çok iyi almış. Gayet iyi şekilde de yansıtmış durumda. Sistemde bir rasyonelleşme var.
İleriki günlerde kurda 7.47-7.50'deki 22 haftadaki ortalamaya göre düşüş olacağını düşünüyorum. Banka hisselerindeki alımların ilerleyen günlerde de süreceğini düşünüyorum. Hayırlı olsun.