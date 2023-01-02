Ünlü ekonomist Peter Schiff’ten ABD doları uyarısı: Dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak

Ünlü ekonomist Peter Schiff, 2023'ün ABD doları için "en kötü yıllardan biri" olacağını öngördü. Schiff ayrıca, küresel enflasyon probleminin daha kötüye gideceği uyarısında bulundu.

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