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Ünlü ekonomist Peter Schiff’ten ABD doları uyarısı: Dolar en kötü yıllarından birini yaşayacak

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Giriş: 02.01.2023 16:12
Ünlü ekonomist Peter Schiff, 2023'ün ABD doları için "en kötü yıllardan biri" olacağını öngördü. Schiff ayrıca, küresel enflasyon probleminin daha kötüye gideceği uyarısında bulundu.
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