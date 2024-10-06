06 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2024 12:25
Güncelleme:06.10.2024 12:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Ekim'de Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattında toplam 33 bin 84 yolcuya hizmet verilerek yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. Bakan ayrıca hattın açıldığı günden bu yana 12 milyon yolcuya hizmet verdiğini söyledi.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor
Maliye’den kuyumculara sıkı denetim!
Maliye’den kuyumculara sıkı denetim!
Emeklilikte katsayı formülü ne?
Emeklilikte katsayı formülü ne?
Fırsatçı emlakçılara 89 milyon ceza!
Fırsatçı emlakçılara 89 milyon ceza!
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Emekliye yeni maaş sistemi
Emekliye yeni maaş sistemi
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Savaş piyasaları nasıl etkiledi?
Savaş piyasaları nasıl etkiledi?
İhracatta artış ithalatta azalış!
İhracatta artış ithalatta azalış!
3 ilde petrol arama sahaları genişletildi
3 ilde petrol arama sahaları genişletildi
Altında rekor tazelenecek mi?
Altında rekor tazelenecek mi?
Yapılandırmada detaylar neler?
Yapılandırmada detaylar neler?
Daha Fazla Video Göster