Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Ekim'de Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattında toplam 33 bin 84 yolcuya hizmet verilerek yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. Bakan ayrıca hattın açıldığı günden bu yana 12 milyon yolcuya hizmet verdiğini söyledi.