24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ucuz evi kim nasıl alacak? Sosyal konutta gelir sınırı ne? TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

Ucuz evi kim nasıl alacak? Sosyal konutta gelir sınırı ne? TOKİ taksitleri ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2022 10:31
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ayrıntılar belli oluyor. İstanbul'da 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında hane geliri olanlar projeden faydalanabilecek. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ucuz evi kim nasıl alacak?
Ucuz evi kim nasıl alacak?
Van’da Eren Abluka 35 Operasyonu
Van'da Eren Abluka 35 Operasyonu
Eylül ayında müjde üstüne müjde
Eylül ayında müjde üstüne müjde
Okul servis ücretleri ne kadar olacak?
Okul servis ücretleri ne kadar olacak?
Kaç yılında sigortalı olan EYT’li olacak?
Kaç yılında sigortalı olan EYT’li olacak?
Altında yön ne olur?
Altında yön ne olur?
Sosyal konutlara 240 ay taksit
Sosyal konutlara 240 ay taksit
5 yılda 2 milyar dolar yatırım
5 yılda 2 milyar dolar yatırım
TOKİ taksitleri ne kadar olacak?
TOKİ taksitleri ne kadar olacak?
Dar gelirliler için 2 yeni destek
Dar gelirliler için 2 yeni destek
Sözleşmelilere kadro geliyor
Sözleşmelilere kadro geliyor
Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi?
Euro neden düşüyor? Düşür sürer mi?
Daha Fazla Video Göster