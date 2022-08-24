24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Ucuz evi kim nasıl alacak? Sosyal konutta gelir sınırı ne? TOKİ taksitleri ne kadar olacak?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ayrıntılar belli oluyor. İstanbul'da 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında hane geliri olanlar projeden faydalanabilecek. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.