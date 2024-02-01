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Ücreti eksik yatırana ceza artacak! Çalışma saati, tatil ücreti, esnek çalışma için düzenleme yolda

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 10:30
Ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak. Ücreti ödemeyen ya da eksik yatırana ise cezalar artacak.
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