Ücreti eksik yatırana ceza artacak! Çalışma saati, tatil ücreti, esnek çalışma için düzenleme yolda

Ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak. Ücreti ödemeyen ya da eksik yatırana ise cezalar artacak.

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