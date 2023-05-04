04 Mayıs 2023, Perşembe
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Turkuvaz Medya'dan İstanbul Finans Merkezi'nde önemli zirve! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve ekonominin önde gelen isimleri yer alıyor
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "İstanbul Finans Merkezi Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılımı ile bugün İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Zirveye ekonomi ve finans piyasalarının yakından tanıdığı birbirinden önemli isimler de katıldı.