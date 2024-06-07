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Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi

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Giriş: 07.06.2024 15:50
Turkuvaz Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi INBUSINESS'ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi bugün Turkuvaz Medya Center'da düzenlendi. Zirveye kamu, iş ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katıldı.
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Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi
Turkuvaz Medya Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi
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