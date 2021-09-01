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Türkiye’nin rekor büyüme rakamları CHP’yi rahatsız etti! Kılıçdaroğlu rakamları itibarsızlaştırmaya çalıştı

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Giriş: 01.09.2021 15:27
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Suriye’deki sivil katliamlardan Türkiye'yi sorumlu tutarak tartışılacak açıklamalara imza attı. Ana muhalefet lideri FETÖ suçlamasıyla kamudan uzaklaştırılanlara da bir kez daha göreve iade sözü verdi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki diplomatik temasları değerlendirirken kendini yalanması ise yalnızca iki dakika sürdü.
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