Türkiye’nin Nahçıvan’a doğal gaz sevkiyatı bu hafta başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihracatında Bulgaristan ve Yunanistan'ın ardından yeni bir noktanın ekleneceğini belirterek, "Nahçıvan'a doğal gaz ihracatına başlıyoruz. Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlanmış durumda. Bu hafta bu doğal gaz boru hattını, Türkiye’nin yeni bir bağlantısını da sağlamış olacağız." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN