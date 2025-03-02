02 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Türkiye'nin Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı bu hafta başlıyor
Türkiye’nin Nahçıvan’a doğal gaz sevkiyatı bu hafta başlıyor

Türkiye'nin Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı bu hafta başlıyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2025 13:11
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ihracatında Bulgaristan ve Yunanistan'ın ardından yeni bir noktanın ekleneceğini belirterek, "Nahçıvan'a doğal gaz ihracatına başlıyoruz. Iğdır-Nahçıvan boru hattı tamamlanmış durumda. Bu hafta bu doğal gaz boru hattını, Türkiye’nin yeni bir bağlantısını da sağlamış olacağız." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin Nahçıvan’a doğal gaz sevkiyatı bu hafta başlıyor
Türkiye’nin Nahçıvan’a doğal gaz sevkiyatı bu hafta başlıyor
Türkiye'nin Nahçıvan'a doğal gaz sevkiyatı bu hafta başlıyor
Bakan Şimşek’ten büyüme ve işsizlik verisi değerlendirmesi
Bakan Şimşek'ten büyüme ve işsizlik verisi değerlendirmesi
Türkiye ekonomisi 2024’te yüzde 3,2 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü
Çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor!
Çifte emeklilik hakkı bu yıl devreye giriyor!
A Haber’den Şehrin Ekonomisi etkinliği!
A Haber’den Şehrin Ekonomisi etkinliği!
Yüzü görünmeyen para çekemeyecek
Yüzü görünmeyen para çekemeyecek
Çalışana çifte emeklilik devreye giriyor
Çalışana çifte emeklilik devreye giriyor
Altın rallisi bitecek mi? A Haber’de değerlendirdi
Altın rallisi bitecek mi? A Haber'de değerlendirdi
Orta gelirliye konut kampanyasına yoğun ilgi!
Orta gelirliye konut kampanyasına yoğun ilgi!
Türkmen gazı için geri sayım başladı!
Türkmen gazı için geri sayım başladı!
Konut fiyatları ve kiraya neşter vurulacak
Konut fiyatları ve kiraya neşter vurulacak
Altında rekor devam edecek mi?
Altında rekor devam edecek mi?
Daha Fazla Video Göster