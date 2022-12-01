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Türkiye’nin ilk nükleer santrali böyle olacak! Nükleer santralin şehre etkisi ne?

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 09:04
Akkuyu Nükleer Santrali ile benzer özelliklere sahip olan, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Leningrad Nükleer Santrali kapılarını Türk gazetecilere açtı. Aynı reaktör teknolojisinin kullanıldığı santral Akkuyu'nun nasıl görüneceğine, nasıl çalışacağına ve bulunduğu şehre nasıl bir etkisinin olacağına ilişkin önemli ipuçları veriyor. İşte A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu ve kameraman Oktay Erkek'in izlenimleri…
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