26 Haziran 2022, Pazar
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Türkiye'den tarihi adım! Milli denizaltı STM500'ün üretim faaliyetlerine başlanıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.