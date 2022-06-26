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Türkiye'den tarihi adım! Milli denizaltı STM500'ün üretim faaliyetlerine başlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2022 13:46
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.
STM500’ün üretim faaliyetlerine başlanıyor
STM500'ün üretim faaliyetlerine başlanıyor
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