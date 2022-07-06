06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Türkiye’de 1.4 Euro, Avrupa’da ortalama 2 Euro... Çarpıcı sözler: Avrupa’nın en ucuz benzinini satıyoruz
Türkiye Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını tüketiyor. Çanakkale'de 13. şubelerini açan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk "Avrupa'nın en ucuz benzinini satıyoruz" dedi. Son rakamlar da Öztürk'ün tespitini doğruluyor. A Haber yayınına katılan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise petrolün 100 doların altına düşebileceğini açıkladı. O senaryoda akaryakıt fiyatlarının daha da ucuzlaması bekleniyor.