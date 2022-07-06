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Türkiye’de 1.4 Euro, Avrupa’da ortalama 2 Euro... Çarpıcı sözler: Avrupa’nın en ucuz benzinini satıyoruz

A Haber
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Giriş: 06.07.2022 11:46
Türkiye Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını tüketiyor. Çanakkale'de 13. şubelerini açan Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk "Avrupa'nın en ucuz benzinini satıyoruz" dedi. Son rakamlar da Öztürk'ün tespitini doğruluyor. A Haber yayınına katılan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise petrolün 100 doların altına düşebileceğini açıkladı. O senaryoda akaryakıt fiyatlarının daha da ucuzlaması bekleniyor.
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Avrupa’nın en ucuz benzinini satıyoruz
"Avrupa’nın en ucuz benzinini satıyoruz"
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